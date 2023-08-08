Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 17 sporcuyla temsil edilecek

Dünya Atletizm Şampiyonası 19-27 Ağustos tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonda Türkiye'yi 17 milli sporcu temsil edecek. Sporcuların katılacağı branşlar ise açıklandı.

Dünya Atletizm Şampiyonası 19-27 Ağustos tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Budapeşte'deki organizasyonda, Türkiye'yi 17 milli sporcu temsil edecek.

Organizasyona katılacak sporcu ve branşları ise şöyle:

"Alperen Acet (Yüksek atlama), Eda Tuğsuz (Cirit atma), Ersu Şaşma (Sırıkla atlama), İsmail Nezir (400 metre engel), Kaan Kigen Özbilen, Ümmü Kiraz, Hüseyin Can, Yayla Kılıç Gönen (Maraton), Meryem Bekmez (20 kilometre yürüyüş), Mikdat Sevler (110 metre engel), Necati Er (Üç adım atlama), Ramil Guliyev (200 metre), Salih Korkmaz (20 kilometre yürüyüş), Şilan Ayyıldız (1500 metre), Tuğba Danışmaz (Üç adım atlama), Tuğba Güvenç (3 bin metre engel), Yasmani Copello Escobar (400 metre engelli)"