Türkiye, Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'na Katılıyor

Türkiye'den 6 sporcunun katılacağı Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Poznan kentindeki Malta Gölü'nde düzenlenecek organizasyonda 53 ülkeden 239 ekip, 18 farklı tekne sınıfında madalya mücadelesi verecek.

Ay-yıldızlı kürekçiler, 27 Temmuz'da tamamlanacak şampiyonada 4 kategoride yarışacak.

Erkekler tek çifte (BM1x) kategorisinde Cevdet Ege Mutlu, hafif kilo erkekler tek çiftede (BLM1x) Halil Kaan Köroğlu, erkekler iki tekte (BM2-) Enes Biber ile Aytimur Selçuk, erkekler iki çiftede (BM2x) ise Enver Erman ile Süleyman Yılmaz, Türkiye'yi temsil edecek.