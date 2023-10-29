Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçiler altın ve bronz madalyalar kazandı. Muhammet Hamza Bakır grekoromen stilde altın madalya kazanırken, Adem Burak Uzun bronz madalya elde etti. Türkiye, toplamda 6 madalya kazanarak tarihte ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın son gününde grekoromen stilde Muhammet Hamza Bakır altın, Adem Burak Uzun bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 130 kiloda mücadele eden milli sporcu Muhammet Hamza Bakır, Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile yaptığı final müsabakasını 5-3 kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

55 kiloda mindere çıkan Adem Burak Uzun ise Ermeni Manvel Khachatryan'ı teknik üstünlükle yenerek bronz madalya aldı.

Türkiye, organizasyonda grekoromen stilde 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, tarihte ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamladı.

Grekoromen stilde dün Mustafa Olgun, Alperen Berber ve Mustafa Safa Yıldırım gümüş, Mert İlbars ise bronz madalya elde etmişti.

Şampiyonayı 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan 23 Yaş Altı Serbest Milli Takımı, dünya ikincisi olmuştu. Türkiye, kadınlarda ise 1 altın ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

Serbest stilde Muhammed Gimri altın, Adil Mısırcı gümüş, Oktay Çiftçi ve Abdullah Toprak bronz; kadınlarda ise Nesrin Baş altın, Elvira Kamaloğlu bronz madalya almıştı.