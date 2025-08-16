Türkiye, Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'ndan 2 Gümüş Madalya ile Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Mısır'da düzenlenen Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda kadınlar bireyselde Elif Duman gümüş madalya kazandı. Ayrıca, kadınlar takım mücadelelerinde Türkiye gümüş madalya elde etti.

Türkiye, Mısır'da düzenlenen Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre İskenderiye kentindeki organizasyonda kadınlar bireyselde Elif Duman, 1164 puanla ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Kadınlar takım mücadelelerinde ise Aylin Yılmaz, Elif Duman ve Nevra Fandaklı'dan oluşan milli takım, 3348 puan toplayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Türkiye, yarın sona erecek şampiyonada 3. madalyasını aldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Nesrin Cavadzade'den şaşırtan espri: Genç erkeklerin kanını içiyorum

Ünlü oyuncudan olay sözler: Genç erkeklerin kanını içiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi

Geçtiğimiz ay annelik heyecanı yaşamıştı! Sevenlerinden yardım istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.