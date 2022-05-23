Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağında dereceye giren sporcular açıklandı - Haberler

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Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağında dereceye giren sporcular açıklandı

AA - Oktay Özden - Spor
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Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağında dereceye giren sporcular açıklandı

Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Drag Şampiyonası birinci ayak yarışlarında dereceye girenler duyuruldu.

Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Drag Şampiyonası birinci ayak yarışlarında dereceye girenler duyuruldu.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağına Kepez Drag Pisti ev sahipliği yaptı.

İki gün süren organizasyonda, 58'i erkek, 6'sı kadın olmak üzere 64 sporcu mücadele etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayak yarışlarına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Organizasyonda dereceler şöyle oluştu:

Kadınlar

1- İrem Sahra Şengül

2- Sümeyye Ökçesiz

3- Bahar Ateş

Standart 2

1- Onur Şevik

2- Engin Yılmaz

3- Ahmet Yoksulabakan

Pro Street

1- Muhammet KamilKırbaş

2- Orhan Akkaya

3- Caner Kit

Standart 1

1- Erkan Fesli

2- Özgür Akkurt

3- Ali Kurum

Street 600

1- Fatih Akın Akkuş

2- Okan Asar

3- Batuhan Atardağ

Street 2

1- Ufuk Işık

2- Adem Aksoy

3- Kahraman Yılmaz

Süper Street

1- Muhammet Kamil Kırbaş

2- Oğuz Bor

3- Caner Kit

Pro 300

1- Osman Göçmen

2- Tolgahan Yuca

3- Erdoğan Mert Yıldız

Street 750

1- Uğur Tarcan

2- İbrahim Nıslı

3- Timur İlhan

AA / Oktay Özden - Spor

Motosiklet, Antalya, Türkiye, Kepez, Spor, Haberler

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