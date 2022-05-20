Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da yapılacak - Haberler

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Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da yapılacak

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da yapılacak

Türkiye Drag Şampiyonası birinci ayak yarışları, hafta sonu Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Drag Şampiyonası birinci ayak yarışları, hafta sonu Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Kepez Drag Pisti'nde yapılacak.

Yarışlar, Süper Street, Pro Street, Street2, Street750, Street600, Standart1, Standart2, Pro300 kategorilerinde yapılacak.

Mersin Motosiklet Kulübü tarafından organize edilecek ve yarın sıralama turlarıyla başlayacak yarışlar, pazar günü sona erecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Motosiklet, Antalya, Türkiye, Kepez, Spor, Haberler

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