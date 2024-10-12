Türkiye Drag Şampiyonası Antalya'da Yapılıyor

Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışları, Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kepez Drag Pisti'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyona 57 sporcu katılıyor.

Süper street, pro street, street 2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300, standart 300 ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen yarışlar, yarın sona erecek.