Türkiye Drag Şampiyonası Antalya'da Gerçekleştirildi

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2023 yarış takviminde yer alan şampiyonanın 2. ayak yarışı, Antalya'nın Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde düzenlendi. İki gün süren organizasyonda, motosikletlerin 402 metre süren yarışı, farklı sınıflarda yapıldı ve birçok sporcu birincilik elde etti.