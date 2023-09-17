Türkiye Drag Şampiyonası Antalya'da Gerçekleştirildi
Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2023 yarış takviminde yer alan şampiyonanın 2. ayak yarışı, Antalya'nın Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde düzenlendi. İki gün süren organizasyonda, motosikletlerin 402 metre süren yarışı, farklı sınıflarda yapıldı ve birçok sporcu birincilik elde etti.
Türkiye Drag Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirildi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2023 yarış takviminde yer alan şampiyonanın 2. ayak yarışı, Antalya'nın Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde düzenlendi.
İki gün süren organizasyonda, motosikletlerin 402 metre süren yarışı, süper street, pro street, street2, street750, street600, standart1, standart2, pro200, pro300 ve kadınlar sınıfında yapıldı.
Şampiyonada, süper street ve pro street sınıflarında Tuncer Yeşil, street2'de Metin İnce, street750'de Furkan Özdemir, street600'da Fatih Akın Akkuş, standart1'de Mete Can Kılınç, standart2'de Harun Balıktutan, pro200'de Ülkü Emre Atalay, pro300'de Osman Göçmen, kadınlarda İrem Sahra Şengül birinciliği kazandı.