Türkiye dördüncüsü olan atletizm takımına baklava ikramı

Okul sporları kapsamında Eskişehir 'de düzenlenen Türkiye Atletizm yarışmalarında Aşkale İnkilap ilköğretim okulu Türkiye 4. Oldu. İlçeye gelen Atletizm takımına Çınar Pastaneleri sahibi Adem Korkmaz tarafından baklava ikramında bulundu.

Adem Korkmaz antrenman yapan sporcuları ziyaret edip kendi elleriyle baklava ikram ederek başarı dileklerinde bulundu

Günün anısına konuşan Korkmaz, 'İlçemizi atletizm dalında temsil eden sporcularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye şampiyonasında 4. olarak büyük bir başarı elde ederek bizleri gururlandırdılar, ilçemizin adını duyurdular. Bizlere bu gururu yaşatan gençlerimizin yalnız olmadıklarını aksine hem bir veli hem de esnaf olarak ta her daim yanlarındayız. Onlarla gurur duyuyoruz' dedi.

Hem kulüp hem okul sporları kapsamında atletiz takımlarını çalıştıran eski milli atlet çiçeği burnunda antrenör Elif Eyüp ise 'Bir buçuk sene gibi kısa zaman içerisinde atletizmde ilçemiz adına çok güzel işler yaptık. Öncelikle sporcularımızın tespiti ve sonrasında disiplinli ve de özverili çalışmalar neticesinde öncelikle il genelinde başarılar elde ettik. Öncesinde kulüpler arası Türkiye şampiyonasında güzel neticeler elde ettik ardından okul sporları kapsamında Eskişehir 'de Türkiye 4. olarak başarılı bir sonuç elde ettik. Tabi bu başarı tesadüf değildi, sporcularımıza her zaman daha iyiyi ve en üstü hedef gösterdik. İnşallah bir dahaki sefere Türkiye şampiyonu olarak ilçemize döneceğiz. Bugün ki antrenmanımızda bizlere sürpriz yapan Adem Korkmaz'a ince davranışından dolayı şükran duyduk. ve her zaman bizleri destekleyen Atletizm Federasyonu başkanımız sayın Fatih Çintimar'a, Kaymakamımız Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Kulüp Başkanımız Sinan Boyacı, kıymetli velilerimize ve de sporcularıma çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz inşallah atletizm dalında Türkiye şampiyonluğu ve sporcularımızın milli takıma seçilmesini sağlamak olacak' dedi. - ERZURUM