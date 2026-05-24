Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporculardan gümüş madalya
Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye, erkek takım kumite finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye, erkek takım kumitede gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Frankfurt kentindeki Eissporthalle'de düzenlenen şampiyonanın son gününde Türkiye, erkek takım kumite finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.
Eren Akkurt-Matteo Avenzini (5-6), Ömer Faruk Yürür-Michele Martina (0-6) ve Kadir Furkan Genç-Daniele de Vivo (0-3) maçlarının 3'ünü de kaybeden Türkiye, rakibine 3-0 mağlup olarak Avrupa ikinciliğiyle yetindi.
Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman