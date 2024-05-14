Türkiye'den 5 sporcunun katılacağı Dünya Para Atletizm Şampiyonası, 17-25 Mayıs tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Kobe kentindeki organizasyonda Türkiye'yi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı kazanan Muhammet Khalvandi ve Hamide Doğangün'ün de aralarında bulunduğu 5 isim temsil edecek.

Muhammet erkekler cirit atma F57, Hamide kadınlar 100, 400 ve 800 metre T53, Zeynep Acet kadınlar 100 ve 400 metre T53, Rabia Cirit kadınlar gülle atma F40, Muhsin Kaedi ise erkekler gülle ve cirit atma F40 kategorilerinde yarışacak.