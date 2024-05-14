Üye Girişi
Haberler

Türkiye'den 5 sporcunun katılacağı Dünya Para Atletizm Şampiyonası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Kobe kentinde düzenlenecek olan Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek.

Türkiye'den 5 sporcunun katılacağı Dünya Para Atletizm Şampiyonası, 17-25 Mayıs tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Kobe kentindeki organizasyonda Türkiye'yi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı kazanan Muhammet Khalvandi ve Hamide Doğangün'ün de aralarında bulunduğu 5 isim temsil edecek.

Muhammet erkekler cirit atma F57, Hamide kadınlar 100, 400 ve 800 metre T53, Zeynep Acet kadınlar 100 ve 400 metre T53, Rabia Cirit kadınlar gülle atma F40, Muhsin Kaedi ise erkekler gülle ve cirit atma F40 kategorilerinde yarışacak.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Dünya Uluslararası Spor Güncel Haberler

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

 Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

 Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

 Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi

Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title