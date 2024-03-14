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Türkiye'den 27 sporcu Karate 1 Premier Lig'e katılıyor

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Türkiye'den 27 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, yarın Antalya'da başlayacak. Organizasyonda 60 ülkeden 380 sporcu yarışacak.

Türkiye'den 27 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 15-17 Mart tarihlerinde Daima Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda 60 ülkeden 380 sporcu yarışacak.

Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 12 kadın ve 15 erkek sporcu temsil edecek.

Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar

50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu, Sevil Baş

55 kilo: Tuba Yakan

61 kilo: Fatma Naz Yenen, Gülbahar Gözütok

68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy

+68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Zeyna Gaballa

Kata: Dilara Bozan, Keyda Nur Çolak, Damla Su Türemen

Erkekler

60 kilo: Eray Şamdan, Mert Halıcı, Burak Özdemir

67 kilo: Enes Fatih Kurt, Ömer Abdurrahim Özer

75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür

84 kilo: Hasan Arslan, Uğur Aktaş

+84 kilo: Fatih Şen, Furkan Kayalı

Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Kutluhan Duran, Furkan Kaynar

Kaynak: AA / Spor

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