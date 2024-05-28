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Türkiye'den 21 sporcu Fas'ta Karate 1 Premier Lig'e katılacak

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Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den 21 sporcu, Karate 1 Premier Lig'in son ayağında Fas'ta yarışacak. Turnuvada 60 ülkeden 380 sporcu mücadele edecek.

Türkiye'den 21 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in 4. ve son ayağı, 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Fas'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Kazablanka kentindeki organizasyonda 60 ülkeden 380 sporcu yarışacak.

Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi 9 kadın, 12 erkek sporcu temsil edecek.

Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar

Kumite 55 kilo: Gülsen Demirtürk, Zümra Rezzan İm

Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen, Gülbahar Gözütok

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Zeyna Gaballa

Kata: Dilara Bozan

Erkekler

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan, Mert Halıcı

Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür

Kumite 84 kilo: Hasan Arslan, Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Fatih Şen, Furkan Kayalı, Umut Eren Gündoğ

Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir

Kaynak: AA / Spor

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