Türkiye'den 2022'nin ilk 6 ayında madalya yağmuru

"EN ÇOK MADALYA 799 İLE KİCK BOKS'TA"

Engelli branşlarında ise milli sporcularımız büyük başarılar elde etti. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda (Deafylmpıcs) Türkiye, 138 sporcu ile katıldığı oyunlarda 8 altın, 18 gümüş, 17 bronz toplam 43 madalya kazandı. Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Özel Sporcular Spor Federasyonu, 13 altın, 12 gümüş, 18 bronz olarak toplamda 43 madalya kazandı ve bu şampiyonada Türkiye adına en çok madalyayı kazanan sporcular oldu. Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya alan Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı şampiyon oldu. Görme Engelliler, Uluslararası Turnuva'da 3 altın, 3 gümüş madalya kazandı. Bedensel Engelliler de Dünya Şampiyonası'nda 4 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya, Avrupa Şampiyonası'nda 1 gümüş 1 bronz madalya, Uluslararası Turnuva'da 20 altın, 10 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak toplamda 24 altın, 16 gümüş, 12 bronz olmak üzere 52 madalya kazandı. Engelli branşlarında milli sporcularımız toplamda 146 madalya kazandı.