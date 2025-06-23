Türkiye'de Lisanslı Kulüp Sayısı 32'ye Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu için lisanslı kulüp sayısının 26'dan 32'ye çıktığını duyurdu. Trendyol Süper Lig ve diğer liglerdeki kulüplerin başvuruları incelendi ve gerekli kriterleri yerine getiren takımlara lisans verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu için lisanslı kulüp sayısının 32'ye yükseldiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunan kurul, en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarını vermek için toplanan kurul, Trendyol Süper Lig'den Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor; 2. Lig'den Motolux 68 Aksarayspor, Sarıyer, Batman Petrolspor ve Fethiyespor kulüplerine, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlamalarının ardından ulusal lisans verdi.

Böylelikle, 2025-2026 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 26'dan 32'ye yükseldi.

Kulüp Lisans Kurulu, 21 Mayıs tarihinde yapmış olduğu ilk değerlendirmelerinde; Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir FK, Reeder Samsunspor ve Trabzonspor, Trendyol 1. Lig'den Uğur Okulları İstanbulspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray ve Trabzonspor'a UEFA Lisansı vermişti.

Kurul ayrıca; Trendyol Süper Lig'den Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'den Ahlatcı Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa Futbol Kulübü ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü; Nesine 2. Lig'den Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Ankara Demirspor, Altınordu, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK ve Karacabey Belediye Spor kulüplerinin Ulusal Lisans almasını uygun bulmuştu.

Aynı toplantıda kurul, eksikliklerini tamamlayamayan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 26/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği talimatın ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre tanıdı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
İsrailli Bakan'dan 'Tahran yönetimi devrilene kadar İran'a saldırılar sürmeli' açıklaması

İsrailli Bakan, İran üzerindeki planlarını itiraf etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri

Rekor diyerek açıklamıştı! Adidas'tan kazanılacak gelir ortaya çıktı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Bomba iddia: İran Katar'daki ABD üssünü vurabilir

ABD'li yetkililer: İran Katar'daki ABD üssünü vurabilir
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.