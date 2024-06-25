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Türkiye'de Lisanslı Dalıcı Sayısı Artıyor

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından yapılan çalışmalarla lisanslı dalıcı sayısı her geçen yıl artıyor. TSSF, nitelik ve nicelik olarak dalışsever sayısını artırmak için eğitim çalışmalarını hızlandırdı. Son 3 ayda 170 eğitmen kazandırıldı ve eğitimler Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştiriliyor. Federasyon, lisanslı dalıcı ve eğitmen sayısını artırmak için yoğun bir faaliyet programı uyguluyor.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de, lisanslı dalıcı sayısı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) çalışmalarıyla her geçen yıl artıyor.

TSSF, dalışsever sayısını nitelik ve nicelik olarak artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını hızlandırdı. "Sırtımızı değil, yüzümüzü denize çevirmeliyiz" sloganıyla hareket eden TSSF yönetimi, sualtı sporlarının bütün alanlarında yoğun bir faaliyet programı uyguluyor.

Federasyon tarafından peş peşe açılan dalış eğitmenliği sınavlarıyla son 3 ayda camiaya 170 eğitmen kazandırıldı.

Eğitimlerin bir bölümü dünyanın dört bir yanından dalışseverleri buluşturan Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştiriliyor. Eğitim faaliyeti, sualtı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

Kayıtları yapılan dalış eğitmen adayları, önce bilgilendirildi, ardından eğitmenler eşliğinde dalış yaptı. Su altında da eğitime tabi tutulan adaylar, sınav sonunda başarılı olarak sertifikalarını aldı.

Federasyon eğitim faaliyetlerini artırdı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Vekili ve dalış eğitmeni Kadir Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın destekleriyle önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Projelerden birinin de dalış eğitmen sayısını artırmak olduğunu ifade eden Sağlam, "Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen lisanslı dalıcı sayımız maalesef denize hiç kıyısı olmayan ya da birkaç limanla denizle bağlantısı olan birçok ülkeden daha az. Federasyon olarak asıl amacımız lisanslı dalıcı ve eğitmen sayısını artırmak. Bunu başarmak için elimizden gelen tüm çabayı sarfediyoruz." diye konuştu.

Eğitim faaliyetlerine ağırlık verdiklerini dile getiren Sağlam, kısa sürede başarılı sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

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