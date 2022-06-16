Türkiye'de ilk kez düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sine yoğun ilgi memnun etti

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'sine 16'sı Türk, 91'i yabancı 107 sporcunun katılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Çolakoğlu, organizasyonla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yarışmanın ardından alacakları olumlu referansla daha fazla uluslararası yarışmayı Türkiye'ye düzenlemeyi hedeflediklerini anlattı.

Konya'daki Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda düzenlenen ISSF Plak Atışları Grand Prix, 19 ülkeden 107 sporcunun katıldığını hatırlatan Çolakoğlu, katılımın beklentilerinin çok üzerinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Grand Prix'in hemen ardından Akdeniz Oyunları'nın başlayacağına hatırlatan Çolakoğlu, "Buraya gelen birçok sporcu Akdeniz Oyunları'na da gidecek. O yüzden burası iklimi itibarıyla sporculara bir prova imkanı da sunuyor. Çok ilginçtir şu an burada Singapur'dan, Tayland'dan bile sporcular bulunuyor. Tabii bundan gurur duyuyorum. Çünkü hiç beklemediğimiz ülkelerin bile ilgisi çok güzel. Burada kamp yapmak isteyen ülkeler var." diye konuştu.

"Dünya Kupası'nı da buraya almak istiyoruz"

Türkiye'nin atıcılık sporunda ve tesisleşmede her geçen gün daha iyi bir noktaya geldiğine dikkati çeken Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye gerçekten spor konusunda müthiş şeyler başarıyor. Yapılan büyük projelerin faydalarını görüyoruz. İslam ülkelerinin bize karşı ilgisi de arttı. Böyle bir poligon beklemediklerini söylediler. İslami Dayanışma Oyunları'na da bunun için daha fazla sporcu geleceğini bekliyoruz. Bu organizasyonun bir önemi daha var. Şu anda Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunun bir yetkilisi gözlemci olarak burada bizi denetliyor. Bırakacağımız olumlu izlenimle Dünya Kupası'nı da buraya almak istiyoruz."

Çolakoğlu, organizasyonun Paris Olimpiyatları için kota vermese de sıralamalarda avantaj sağlayacağı için de önemsendiğini ifade etti.

Olimpiyat şampiyonlarının beğenisini kazandı

Organizasyona katılan sporculardan olimpiyat şampiyonu Hırvat atıcı Josip Glasnovic de müsabakaların kendisi için gayet güzel geçtiğini söyledi.

Poligonu ve organizasyonu çok beğendiğini vurgulayan Glasnovic, şöyle devam etti:

"Bu Türkiye'ye ikinci gelişim. Daha önceden Dünya Kupası finali için İzmir'e gelmiştim. Buradan bir sonraki müsabakalar Akdeniz Oyunları. Ülkemizden iki sporcu gidebiliyor. Bir tanesi benim. Burası güzel bir prova imkanı sunuyor. Asıl sonrasında yapılacak dünya ve Avrupa şampiyonaları benim için çok önemli. Çünkü bu iki müsabaka olimpiyat kotası veriyor. Olimpiyat kotası alırsam gideceğim beşinci olimpiyat olacak."

Olimpiyat şampiyonu bir diğer Hırvat sporcu Giovanni Cernogoraz ise Türkiye'ye ikinci gelişi olduğunu belirterek, "Daha önce 2013 yılında Akdeniz Oyunları'na gelmiştim. Bu ülkeyi seviyorum. Bu poligonu beğendim. Organizasyon çok güzel. Hem konaklama, hem de ulaşım imkanı çok güzel. Çok memnunum. Tabii asıl büyük hedefim bu seneki Avrupa ve dünya şampiyonaları. Burası da onun için önemli bir hazırlık organizasyonu. Bu müsabakalar sonucunda eksiklerimi görüp ona göre çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.