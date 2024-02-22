Türkiye'de İlk Kar Ragbi Şampiyonası Isparta'da Düzenlenecek

Türkiye'de ilk "Kar Ragbi Şampiyonası" Isparta'da organize edilecek.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Davraz'da 24-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye'nin değişik kentlerinden 14 takım katılacak.

Şampiyona ile Türkiye'de ragbi sporunun popülaritesini artırmak ve kış sporları kapsamında yeni bir alan yaratmak amaçlanıyor.