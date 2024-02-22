Türkiye'de İlk Kar Ragbi Şampiyonası Isparta'da Düzenlenecek
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Davraz'da düzenlenecek olan şampiyonaya 14 takım katılacak. Şampiyona, ragbi sporunun popülaritesini artırmak ve kış sporlarına yeni bir alan yaratmayı hedefliyor.
Türkiye'de ilk "Kar Ragbi Şampiyonası" Isparta'da organize edilecek.
Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Davraz'da 24-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye'nin değişik kentlerinden 14 takım katılacak.
Şampiyona ile Türkiye'de ragbi sporunun popülaritesini artırmak ve kış sporları kapsamında yeni bir alan yaratmak amaçlanıyor.