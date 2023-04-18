Türkiye'de hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'ya Milano'da cenaze töreni

Geçen Perşembe günü İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma’nın cenaze töreni bugün İtalya’da yapıldı.

Milano kentindeki San Filippo Neri kilisesinde yapılan törene Ituma’nın takımı Igor Gorgonzola Novara, ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra takımın taraftarları ve Spor Bakanı Andrea Abodi de katıldı.

Törende Milano Başpiskoposu Mario Delpini’nin mesajı okundu. Başpiskopos Delpini, Ituma’nın 18 yaşında ölümünü "anlaşılmaz bir muamma" diye niteledi ve "Julia neler yaşadı bilmiyoruz" dedi.

Töreni yöneten rahip Don Ivan Bellini de, Papa Francesco’nun geçen yıl gençlere hitabında söylediği sözleri hatırlattı: "Korkular dile getirilmelidir. Kriz anlarında konuşulmalı, üstesinden gelinebilmesi için krizler aydınlatılmalıdır".

Rahip Bellini konuşmasında, "kırılgan olmanın ve bazen hata yapmanın" bir hak olduğunu da söyledi.

Bellini, "Hepimiz, her haktan önce olduğumuz gibi sevilmeyi hak ediyoruz" dedi.

Julia Ituma’nın güllerle bezeli tabutu kiliseye getirildiğinde ve tören sonrası mezarlığa götürülürken alkışlarla ve gökyüzüne salınan balonlarla karşılandı.

Ituma’nın takımı Igor Gorgonzola Novara, 12 Nisan’da Eczacıbaşı Dynavit ile CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı için İstanbul’a gitmişti.

Ituma’nın cansız bedeni ertesi gün sabaha karşı, takımın konakladığı otelin önünde bulunmuştu. Otelin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Ituma’ya Türkiye’de otopsi yapılmış ardından naaşı geçen Cumartesi günü İtalya’ya getirilmişti.

Igor Gorgonzola Novara, kulüp üyelerinin psikolojik durumu gereği hiçbir üyenin "bu trajediyle ilgili açıklamada bulunmayacaklarını" duyurdu. Takım ayrıca, Türkiye’deki destekleri için İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na ve Eczacıbaşı ekibine teşekkür etti.