Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de Futbol Liglerinde Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023-2024 sezonu sona eren profesyonel liglerde, gelecek sezon 65 ilden 139 takım mücadele edecek. Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yer alacak takımlar belirlendi. Ayrıca, düşen ve çıkan takımlar da açıklandı.

Futbolda 2023-2024 sezonu sona eren profesyonel liglerde, gelecek sezon 65 ilden 139 takım mücadele edecek.

Sivas'taki TFF 2. Lig play-off finaliyle tamamlanan 2023-2024 sezonunda en son bir üst lige yükselen ekip, Iğdır FK oldu.

Alt liglerde 12 takım bir üst lige çıkarken, 27 ekip küme düştü. Bölgesel Amatör Lig'den 12 takım gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer almaya hak kazandı.

65 ilden 139 takım

Gelecek sezon 65 ilden 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde; Süper Lig'de 19, 1. Lig'de 20, TFF 2. Lig'de 36 ve TFF 3. Lig'de 64 takım yer alacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gelen talepler üzerine yarışma hakları TFF tarafından dondurulan 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, 3. Lig'de Kahramanmaraşspor ile Kahramanmaraş İstiklalspor, 2024-2025'te mevcut liglerinde mücadelelerini sürdürecek.

Ardahan, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Hakkari, Kars, Kilis, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli ve Yalova'dan temsilcinin bulunmayacağı liglerde İstanbul'dan 20 ekipten 6'sı Süper Lig'de mücadele edecek.

İzmir'den 10, Ankara'dan ise 8 ekibin bulunacağı profesyonel liglerde, Bursa'dan 6, Antalya'dan 5, Adana, Aydın, Balıkesir, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Şanlıurfa ve Trabzon'dan üçer takım yer alacak.

Akhisarspor BAL'a, Bursaspor TFF 3. Lig'e düştü

2009-2010 Süper Lig şampiyonu ve 50 yıl Süper Lig tecrübesi bulunan Bursaspor TFF 3. Lig'e, Süper Lig'de 42 sezon yer alan Altay ile 8 sezon Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, TFF 2. Lig'e geriledi.

Süper Lig'de 7 sezon mücadele eden, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı birer kez kazanan, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor da 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da TFF 2. Lig'den düştü.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü takımları küme düştü. Göztepe, tekrar Süper Lig'e dönerken, Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek Eyüspor ile Bodrum FK, ligin 76. ve 77. takımları olacak.

Giresunspor, Altay ve Tuzlaspor'un düştüğü 1. Lig'in yeni takımları Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor ve Iğdır FK, ilk kez Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

Düşenler ve çıkanlar

Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:

Süper Lig

Şampiyon: Galatasaray

Düşenler: İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü

1. Lig

Süper Lig'e çıkanlar: Eyüpspor, Göztepe, Bodrum FK

Düşenler: Giresunspor, Altay, Tuzlaspor

TFF 2. Lig

1. Lig'e çıkanlar: Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK

Düşenler: Adıyaman FK, Bursaspor, Kırşehir Futbol, Zonguldak Kömürspor, Uşakspor, Denizlispor, Düzcespor, Etimesgut Belediyespor

TFF 3. Lig

TFF 2. Lig'e çıkanlar: Kepezspor, Batman Petrolspor, Karaköprü Belediyespor, Adana 1954 FK, Elazığspor, Erbaaspor

Düşenler: Tarsus İdman Yurdu, Malatya Arguvanspor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Sapanca Gençlikspor, Eynesil Belediyespor, Hacettepe 1945, Sivas Dört Eylül, Akhisarspor, Darıca Gençlerbirliği, Sultanbeyli Belediyespor, Çatalcaspor, Siirt İl Özel İdare

Bölgesel Amatör Lig

TFF 3. Lig'e çıkanlar: Beykoz İshaklıspor, Çorluspor 1947, Nilüfer Belediye FK, Tire 2021 FK, Muğlaspor, 1926 Polatlı Belediyespor, Niğde Belediyespor, Viranşehir Belediyespor, Mazıdağı Fosfatspor, Çayelispor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Türk Metal 1963

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Bakmadan Geçme

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK BAŞVURU EKRANI! Çalışan annelere bakıcı desteği başvuru şartları neler? YALI ÇAPKINI 73. BÖLÜM FRAGMAN! #127916 Yalı Çapkını 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI İZLE Rafa Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? Rafa Silva kariyeri BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Ebrar Karakurt'un sayısı maça damga vurdu! İşte Ebrar Karakurt'un o hareketi... ABD- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | ABD- Türkiye maçını kim kazandı? Raheem Sterling kimdir, nereli, kaç yaşında? Raheem Sterling kariyeri Çalışan anne desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye destek başvuru şartları nedir? MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU MU? Memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde kaç? BİM AKTÜEL KATALOĞU 3-6 HAZİRAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı nedir? Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın yerine kim atandı? Hakkari Belediye Başkanı kim? ALİ ÇELİK KİMDİR? Hakkari Valisi Ali Çelik kimdir, kaç yaşında, yeni görevi ne? Kira zam sınırı ne zaman kalkacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı? Temmuz'da kiraya ne kadar zam yapılabilir? İL DIŞI BAŞVURU EKRANI! Öğretmen il dışı atama başvuruları başladı mı, başvuru ekranı ne zaman açılacak?
Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title