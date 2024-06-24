Türkiye'de Flag Futbol Şampiyonası'nın Finali Ankara'da Oynanacak
Türkiye'de ilk defa düzenlenen Flag Futbol (Bayrak Futbolu) Türkiye Şampiyonası'nın final etabı başkent Ankara'da oynanacak. 29-30 Haziran tarihlerinde Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek final etabında 12 takım yarışacak.
Türkiye'de ilk defa düzenlenen Flag Futbol (Bayrak Futbolu) Türkiye Şampiyonası'nın final etabı başkent Ankara'da oynanacak.
Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Haziran tarihlerinde Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek final etabında 12 takım yarışacak.
Şampiyonanın final etabında mücadele edecek takımlar şöyle:
"Koç Rams, ODTÜ Falcons, Eagles, YTÜ Stallions, İstanbul Lions, İzmir Phoenix, Dragons, Çekmeköy Wolves, Boğaziçi Sultans, EASK Vipers, EHSK Lady Knights ve İstanbul Bulls."