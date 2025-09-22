Haberler

Türkiye'de Fair Play Kültürü İçin Önemli Adım: Avrupa Oyunları Vurgusu

TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilen EFPM Yönetim Kurulu toplantısına katılarak Türkiye'de Fair Play kültürünün yaygınlaştırılması için yürütülen çalışmaları ve İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nın sağladığı fırsatları değerlendirdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Üyesi ve Avrupa Fair Play Hareketi (EFPM) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, 15 Eylül 2025 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen EFPM Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

EFPM Yönetim Kurulu toplantısında, Türkiye'de Fair Play kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar gündeme geldi. Ayrıca, 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nın Fair Play anlayışının güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Prof. Dr. Çavuşoğlu, TMOK Fair Play Komisyonu adına yaptığı değerlendirmede, "TMOK Fair Play Komisyonu, sporun özündeki dostluk, saygı ve dürüstlük değerlerini Türkiye'de ve uluslararası alanda yaygınlaştırmaya kararlıdır. Bu doğrultuda, Avrupa Fair Play Hareketi ile olan iş birliğimizin güçlenmesi ve İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nın Fair Play ruhuna katkı sağlaması en büyük hedeflerimiz arasındadır" mesajını iletti.

Toplantı kapsamında ayrıca Prof. Dr. Çavuşoğlu, Avrupa Fair Play Hareketi'nin tanınırlığını artırmaya ve etkinliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlikler çerçevesinde, 16 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen "Fair Play Barış Ödülleri" törenine de katılan Prof. Dr. Çavuşoğlu'na, EFPM Bilim Kurulu üyesi Dr. Başak Sönmez eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
