Türkiye'de Eş Zamanlı UEFA C Kursları Düzenleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 1-10 Ekim 2025 tarihleri arasında 10 ilde UEFA C Kursu düzenliyor. Antrenör Eğitim Müdürü Emre Aydemir, amacın antrenör eğitimini tabana yaymak ve futbol bilgisini geliştirmek olduğunu belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Antrenör Eğitim Müdürlüğü, 1-10 Ekim 2025 tarihleri arasında 10 ilde eş zamanlı olarak UEFA C Kursu düzenledi.

TFF bölge temsilciliklerinin katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimler; Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon, Antalya, Van, Erzurum, Bursa, Sakarya ve Adana'da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Antrenör Eğitim Müdürü Emre Aydemir, süreçle ilgili olarak, "UEFA C Kursları ile amacımız, antrenör eğitimini tabana yaymak ve temel düzeyde futbol bilgisini geliştirmektir" dedi.

UEFA C Kursları, Kasım ve Aralık 2025'te de devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
