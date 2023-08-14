Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda D Grubu maçları tamamlandı

Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda D Grubu'nda oynanan 2 maç sonucunda Hollanda, Belçika'yı 78-76 mağlup ederken, Hırvatistan da İsveç'i 99-67 yenerek ikinci galibiyetini elde etti.

Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na D Grubu'nda oynanan 2 maçla devam edildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen günün ilk müsabakasında Hollanda, Belçika'yı 78-76 mağlup etti. Bu sonuçla Hollanda ilk galibiyetini elde ederken, Belçika iki maç sonunda galibiyetle tanışamadı.

Günün diğer maçında ise Hırvatistan, İsveç'i 99-67 yendi. Hırvatistan, ikinci maçını da kazanırken, İsveç ilk yenilgisini yaşadı.