Türkiye'de düzenlenecek MXGP finalinin tanıtım filmi yayımlandı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 3-4 Eylül'de Türkiye'de düzenlenecek finalinin tanıtım filmi yayımlandı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek yarışın tanıtım filminin 180 ülkeye ulaştırılarak, Türkiye'nin uluslararası alanda 'Turkey' yerine ' Türkiye' şeklindeki markalaşma çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Afyon Motorsporları Merkezi'nde organize edilecek yarışın bu yıl Türkiye adına uluslararası bir misyon üstleneceğinin vurgulandığı açıklamada, "Organizasyon, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ve Türkiye'nin yabancı dillerde 'Turkey' yerine 'Türkiye' ismiyle kullanımında önemli bir aracılık yapacak. Yarışlar, 'MXGP of Türkiye' markasıyla iki gün boyunca 6 kıtada ve 180 ülkede 3,5 milyar potansiyel izleyiciye ulaşacak. Öte yandan yayınlar aracılığıyla ülkeye tanıtım ve ekonomik katkı 300 milyon avroyu aşıyor." ifadeleri kullanıldı.

'Post Card' olarak adlandırılan tanıtım filminde Frig Vadisi, Emre Gölü ve Afyonkarahisar Kalesi gibi bölgenin tarihi ile kültürel içeriklerinden oluşan görüntülerin yer aldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Post Card, MXGP of Türkiye etabının yayını sırasında aralarında Eurosport, FoxSports, CBS Sports, RAI, SRG SSR, Sport TV, Stan Sport, Kreator TV, AXP, NOS TV, Movistar, Teledporte gibi pek çok yayıncı tarafından izleyicilerle buluşacak. Görüntüler eşliğinde İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Arapça, Fransızca ve Almanca gibi 20'ye yakın dilde Afyonkarahisar, Türkiye markası ve bölgenin turistik bölgeleri bir dakika süresince izleyicilere aktarılacak. İki günlük organizasyon süresince Türkiye'nin medyada yer alma süresi, 300 milyon avronun üzerinde bir tanıtıma eş değer. Ayrıca organizasyon dolayısıyla sürücüler ve takım görevlileri, takım taraftarları ve Uluslararası Motosiklet Federasyonu yöneticilerinden oluşan binlerce kişilik kafilede bölgedeki ekonomik hareketliliğe büyük katkı sağlayacak. Yarışlara ev sahipliği yapacak Afyon Motorsporları Merkezi çevresindeki ve şehir merkezindeki oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaşırken, katılımcılar organizasyon alanında 50'ye yakın karavan ve 100'e yakın da çadırda da konaklayacak."