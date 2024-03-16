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Türkiye'de Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın değerlendirme toplantısı Antalya'da yapıldı. Toplantıda hazırlıkların tamamlanma durumu ve yarışma alanındaki hazırlıkların tamamlanma tarihleri değerlendirildi.

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın değerlendirme toplantısı Antalya'da yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar başkanlığındaki toplantıya; planlama, koordinasyon, protokol, lojistik, teknoloji, medya, gönüllü, yarışma, finans, alan departmanları ve akreditasyon birim yetkilileri katıldı.

Toplantıda hazırlıkların tamamlanma durumu, alana geçici yapıların kurulma tarihleri, yarışma alanındaki hazırlıkların tamamlanma tarihleri ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Şampiyona 21 Nisan'da Antalya EXPO 2016 alanında hazırlanan pistte düzenlenecek.

Kaynak: AA / Spor

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