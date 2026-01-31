Haberler

Avrupa Kış Sporları Haftası yarın başlayacak

Güncelleme:
1-8 Şubat tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Kış Sporları Haftası, kış sporlarını geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. Etkinlikler, bireyleri aktif olmaya teşvik ederken kış sporlarının erişilebilirliğini vurgulayacak.

Avrupa Kış Sporları Haftası, 1-8 Şubat tarihlerinde Avrupa ile eş zamanlı olarak bir dizi kış sporu etkinliğiyle Türkiye'de de yapılacak.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Kış Sporları Haftası, kış sporlarını daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla bu yıl "Her mevsim spor, her mevsim imkan ve mekan" temasıyla yurdun dört bir yanındaki etkinliklerle yarın başlayacak.

Farklı yaş gruplarına ve katılım seviyelerine hitap eden etkinliklerle kış sporlarında hareketli yaşam, katılımcılık ve topluluk ruhunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Hafta boyunca düzenlenecek organizasyonlar, bireyleri aktif olmaya teşvik ederken kış sporlarının erişilebilirliğini de ön plana çıkaracak.

Avrupa Kış Sporları Haftası etkinlik takvimine ve hafta ile ilgili tüm detaylara "wintersportweek.com" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Bu hafta yapılacak bazı spor etkinlikleri şöyle:

3 Şubat:

Bolo-Gerede: Snowboard

Kars-Sarıkamış: Kış Harikalar Diyarı Etkinlikleri

4 Şubat:

Erzurum-Palandöken: Buz tırmanışı

Bolu-Gerede: Kar futbolu

Bursa-Yıldırım: Kar topuyla hedef vurma

Bolu-Gerede: Kızak yarışı

5 Şubat:

Bursa-Yıldırım: Karda dev bowling

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
