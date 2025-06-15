Türkiye'de Avrupa Kıdemli Golf Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye'de Avrupa Kıdemli Golf Şampiyonası Sona Erdi
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Antalya'da düzenlenen European Senior Men's and Ladies Championship 2025'te erkeklerde Rodrigo Lacarde Soares, kadınlarda ise Sylvie Van Molle birinci oldu. Turnuvaya 30 ülkeden 141 amatör golfçi katıldı.

AVRUPA Golf Birliği (EGA) tarafından Türkiye Golf Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ve kıtanın en prestijli kıdemli golf organizasyonlarından biri olarak kabul edilen European Senior Men's and Ladies Championship 2025, Antalya'da sona erdi. Erkeklerde Rodrigo Lacarde Soares, kadınlarda Sylvie Van Molle, Avrupa 50 yaş üstü Senior Şampiyonu oldu.

Türkiye Golf Federasyonu iş birliğinde, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Golf Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya; Türkiye, İsviçre, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, ABD, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere toplam 30 ülkeden 50 yaş ve üzeri 141 amatör golfçü katıldı.

3 gün süren turnuva sonunda, play-off mücadelesi ardından erkekler kategorisinde Fransız Rodrigo Lacarde Soares, 217 gross skorla birinci oldu. Aynı puanla Richard Heath ikinciliği elde ederken, İngiliz Stephen Jensen ise 218 puanla üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde, Belçikalı Sylvie Van Molle 226 puanla birinciliği elde etti. Fransız Helene Malvy 227 puanla ikinci olurken, İtalyan Camilla Tolomie Di Lippa ise 228 puanla üçüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Güray Yazıcı, TGF Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, Cornelia Golf Kulübü Genel Müdürü Ali Şahin, EGA Şampiyona Komitesi Başkanı Yves Hofstetter, EGA Yürütme Kurulu Üyesi James Crampton, EGA Şampiyona Komitesi Üyesi Lisbeth Riggelson, EGA Şampiyona Direktörü Arnaud Baratçabal tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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