Türkiye'de 2024-2025 Sezonunda Avrupa Kupalarında 5 Takım Temsil Edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında 5 takım temsil edecek. Şampiyon takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken, Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek. Ligde 2. sırayı alan takım da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ligde 3. sırayı alan takım UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak ikinci temsilci olacak. Sezonu 4. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan takım, sezonu ilk 3 sıra içerisinde tamamlarsa, ligde 4. sırayı alan takım UEFA Avrupa Ligi'ne, 5. olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.