Türkiye Dağcılık Federasyonu, Kadın Sporcular İçin Ağrı ve Uludağ Tırmanışları Düzenleyecek
Türkiye Dağcılık Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sporcular için Ağrı ve Uludağ tırmanışları düzenleyecek. Ağrı Dağı tırmanışı 4-9 Mart'ta, Uludağ tırmanışı ise 9 Mart'ta gerçekleştirilecek. Tırmanışlara katılmak isteyen kadın dağcılar, 26 Şubat'a kadar 'dağcılık yönetim sistemi' üzerinden başvurabilecek.
Türkiye Dağcılık Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sporcular için Ağrı ve Uludağ tırmanışları düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ağrı Dağı tırmanışı 4-9 Mart'ta, Uludağ tırmanışı ise 9 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Ağrı Dağı için 10, Uludağ için ise 25 sporcu kontenjanı belirlendi.
Tırmanışlara katılmak isteyen kadın dağcılar, 26 Şubat'a kadar "dağcılık yönetim sistemi" üzerinden başvurabilecek.