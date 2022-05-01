Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'dan bayram kutlaması - Haberler

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Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'dan bayram kutlaması

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'dan bayram kutlaması

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başar, mesajında, başta spor ve dağcılık camiasının olmak üzere tüm İslam aleminin her gününü bayram sevinciyle yaşamasının en büyük duası olduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı'nın herkese huzur getirmesini temenni eden Başar, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı birlik ve beraberliğin, esenliğin ve teslimiyetin bayramıdır. Bu mübarek bayramda değerlerimize sımsıkı sarılmalı, yetimlere, kimsesizlere el uzatmalı, çaresizlere çare olmalıyız. Neşeden yoksun mahzun yüreklere ve muhtaçların hanelerine sevinç vesilesi olmalıyız. Kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz herkesin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, sağlık, esenlik ve mutluluklar dileyerek tüm spor camiasının bayramını en kalbi duygularımla kutlarım."

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Ramazan Bayramı, Bayram, İslam, Spor, Haberler

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