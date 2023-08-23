Türkiye Dağcılık Federasyonu, 100. Yıl Cumhuriyet Tırmanışı düzenliyor

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 27 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Ağrı Dağı'na tırmanış düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, "100. Yıl Cumhuriyet Tırmanışı"na 32 sporcunun kayıt yaptırdığı belirtildi.

Tırmanışın Ağrı Doğubayazıt (Güney) ve Iğdır (Kuzey) rotalarından eş zamanlı planlandığı ancak Iğdır rotasındaki izin süreçlerinin olumsuz sonuçlandığı ifade edildi.

Bu nedenle tırmanışın sadece Doğubayazıt rotasında yapılacağı, Iğdır rotası için tırmanışa başvuran kişilerin de Doğubayazıt listesine aktarıldığı kaydedildi.