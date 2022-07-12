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Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapılacak

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da yapılacak

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Samsun'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 16-17 Temmuz tarihlerinde koşulacak. Yarışmanın sporcu kayıtları ise 16 Temmuz'da 14.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak.

Nebiyan Mesire Alanı Yarış Parkuru'nda koşulacak organizasyonda, lisansı bulunmayan sporcular yarışamayacak.

Organizasyonda sporcular, 17 yaş altı kadın, 15 yaş altı kadın, master kadın, 17 yaş altı erkek, 15 yaş altı erkek, master erkek 35+, master erkek 40+, master erkek 45+, master erkek 50+, master erkek 55+ ve master erkek 60+ kategorilerinde yarışacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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