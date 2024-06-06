Türkiye Curling Süper Lig 2023-24 sezonu müsabakaları ertelendi.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, 20-27 Haziran tarihlerinde Erzurum'da yapılması planlanan maçların, buz pateni salonlarındaki problemler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bilgisi verildi.