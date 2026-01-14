Haberler

Başkan Şebin'den, İHA Bölge Müdürü Türkez'e 10. yıl plaketi

Güncelleme:
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve federasyonun 10. yıl dönümünü kutladı. Ziyaret esnasında plaket takdimi yapıldı.

Başkan Prof. Dr. Kenan Şebin'e ziyaretinde Yönetim Kurulu Üyeleri Zeyit Palabıyık, Hakan Yıldırım, Abdulhadi Çintimar ile Federasyon Genel Sekreteri Yusuf Ayçiçek ve İstişare Kurulu Üyesi Avşar Aslan da eşlik etti.

Türkiye Curling Federasyonu'nun kuruluşunun 10. yılına ulaşmasının gururunu yaşadıklarını belirten Federasyon Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, curling sporunun Türkiye'de her geçen yıl daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Prof. Dr. Kenan Şebin, Federasyonun kuruluş sürecinde de Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alan İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e 10. yıl dönümü anısına plaket takdim etti. - ERZURUM

