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Türkiye Curling Federasyon Kupası sona erdi

Türkiye Curling Federasyon Kupası sona erdi
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Samsun'da düzenlenen Türkiye Curling Federasyonu Federasyon Kupası sona erdi.

Samsun'da düzenlenen Türkiye Curling Federasyonu Federasyon Kupası sona erdi.

Türkiye Curling Federasyonu Federasyon Kupası, 5-9 Şubat 2025 tarihleri arasında, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Buz Sporları Salonu'nda düzenlendi. Yapılan finallerinden ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Programda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Samsun Valisi Sayın Orhan Tavlı, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Finalde dereceye giren takımlar ise şu şekilde:

Kadınlar: 1. Köyceğiz Göl SK, 2. Samsun Spor Lisesi SK, 3. Samsun Spor Akademi SK, 4. 1461 Curling SK.

Erkekler: 1. Erzurum Curling Akademi SK, 2. Amisos Akademi SK, 3. Derecik Şehit Y Boy. O SK, 4. Tekirdağ Curling SK. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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