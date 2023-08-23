Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı için 'Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu' düzenlenecek

Samsun'da düzenlenecek olan 'Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu' için tanıtım lansmanı yapıldı. Tur, 4 etaptan oluşacak ve Ankara'da sona erecek. Turun amacı, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında geçmişle gelecek arasında köprü kurmak ve Samsun'un tanıtımına katkı sağlamaktır.

SAMSUN'da ' Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı dolayısıyla düzenlenecek olan 'Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu' için tanıtım lansmanı düzenlendi.

? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılı dolayısıyla Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) tarafından 'Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu' düzenlenecek. 30 Ağustos'ta Samsun'un İlkadım ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi'nden başlayacak olan ve 4 etaptan oluşan bisiklet turu, 2 Eylül'de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sona erecek. Sporcular, ilk gün gün Samsun-Havza etabının tamamladıktan sonra, ikinci gün Havza-Amasya etabına geçilecek. 3'üncü gün Amasya- Çorum etabı, 4'üncü gün ise Çankırı- Ankara etabı ile 600 kilometrelik bisiklet turu tamamlanacak ve Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kupa töreni gerçekleştirilecek.

SAMSUN'UN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Tanıtım lansmanında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Bu yıl, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımını 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan attığı Milli Mücadele neticesinde kurduğumuz Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını birçok etkinlikle kutlamanın onur ve gururunu, aziz milletimizle hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nu da bu bağlamda oldukça önemsiyoruz. Bisiklet turu, sportif yönünün yanı sıra geçmişle gelecek arasında oluşturacağı köprüyle de ön plana çıkacaktır. 'İlk Günkü Ruhla Türkiye'nin Yeni Yüzyılı'na' sloganıyla, 30 Ağustos'ta Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya ayak bastığı Tütün İskelesi'nden startını vereceğimiz Kurtuluş Yolu Bisiklet Turumuz, Havza, Amasya, Çorum, Çankırı ve Kahramankazan güzergahından devam ederek, Cumhuriyetimizin ilk Meclis binasında tamamlanacak. 4 gün 4 etapta 600 km'lik bir mesafede gerçekleşecek olan bisiklet turu, güzergahında kurulacak etkinlik ve kültür çadırlarıyla Milli Mücadele ruhu tekrar canlandırılarak, milli ve manevi hazinemiz, gelecek nesillere aktarılacaktır. Bu noktada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Tütün İskelesi'nden Cumhuriyet'e giden güzergahta pedal çeviren sporcularımız, Samsun'umuzun tarihi ve eşsiz doğal güzelliklerinin tanıtımına da büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.

KASK OLMADAN PEDAL ÇEVİŞRMEYİN

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, "Geçtiğimiz ay Samsun'da Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı Bisiklet Turumuzu yaptık. Samsun 2 etaba ev sahipliği yaptı. Yaptığımız bisiklet turunun bölgeye yansıması haber olarak 48 milyon oldu. Yani Türkiye'nin yarıdan fazlasının izlediği bir yarışma oldu. Günümüzde teknolojinin yenemediği tek spor dalı bisiklettir. Çıktığı andan itibaren 'Çin arabası' dendi ama 'Çin arabası' o ülkenin, o şehrin tanıtımı noktasında zirve yaptı. Tanıtım, kültürel faaliyet ve turizm akımını arttırmak istiyorsanız, bisiklet sporuna önem vereceksiniz. Çocuklarımız veya büyüklerimiz, kask olmadan kesinlikle pedal çevirmesin, yarışlara alınmasın. Bu çok önemli bir husus" diye konuştu.

TÜM SAMSUNLULAR DAVETLİDİR

SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı ise "Samsun için faydası olacağına inandığımız, Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu ulusal yarışının birincisinin startını veriyoruz. İnşallah bundan sonraki senelerde uluslararası olacağını düşündüğümüz bu bisiklet yarışımız devam edecektir. SAMKON olarak birlik ve beraberlik içerisinde buluşmalar yapıyoruz. 29 Ağustos tarihinde gerçekleştireceğimiz programlara ve 30 Ağustos'taki bisiklet turu startımıza tüm Samsunluları davet ediyorum" ifadelerini kullandı.