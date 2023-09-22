Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Kamu Spor Oyunları Başvuruları Başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde tüm yurtta 'Kamu Spor Oyunları' düzenlenecek. Denizli'de üç branşta yapılacak organizasyonlar için başvurular başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde tüm yurtta "Kamu Spor Oyunları" düzenlenecek. 'Gelin Sporda Buluşalım' sloganıyla Denizli'de üç branşta yapılacak organizasyonlar için çalışmalar hızlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kamu Spor Oyunları" başvuruları başladı. Basketbol, Voleybol ve Masa Tenisi branşlarını içeren oyunlarda kamu personelleri başvuru yapabilecek. "Gelin Sporda Buluşalım" Projesi ile kamuda görev yapan personelin sporla iç içe olması, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilmesi hedefleniyor. Kamu kurumlarının katılımı ile birlikte kurumlar arası iş birliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak ve spor yapma alışkanlığını kazandırmak hedefleniyor.

Katılım, branşlar ve başvuru süreci

Voleybol, Basketbol ve Masa Tenisi gibi popüler spor dallarında yapılacak müsabakalara katılmak isteyen kamu personeli, başvurularını 18 - 25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet (Spor Bilgi Sistemi) üzerinden veya Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gerçekleştirebilecek. İl müsabakaları 26 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Üç branşta yapılacak yarışmalarda illerini şampiyon tamamlayan takımlar gruplara katılım hakkı elde edecek. Detaylı bilgi Denizli İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün internet adresinden veya telefondan alınabileceğini açıkladı. - DENİZLİ