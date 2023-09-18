Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Kamu Spor Oyunları Başvuruları Başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kamu Spor Oyunları' başvuruları başladı. Denizli'de üç branşta yapılacak organizasyonlar için çalışmalar başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde tüm yurtta Kamu Spor Oyunları düzenlenecek. 'Gelin Sporda Buluşalım' sloganıyla Denizli'de üç branşta yapılacak organizasyonlar için çalışmalar başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kamu Spor Oyunları' başvuruları başladı. Basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarını içeren oyunlarda kamu personelleri başvuru yapabilecek. 'Gelin Sporda Buluşalım' projesi ile kamuda görev yapan personelin sporla iç içe olması, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilmesi hedefleniyor. Kamu kurumlarının katılımı ile birlikte kurumlar arası iş birliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak, spor yapma alışkanlığını kazandırmak hedefleniyor.

Üç branşta yarışmalar yapılacak

Voleybol, basketbol ve masa tenisi gibi popüler spor dallarında yapılacak müsabakalara katılmak isteyen kamu personeli, başvurularını 18 ile 25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Spor Bilgi Sistemi' veya Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gerçekleştirebilecek. İl müsabakaları 26 Eylül - 01 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Üç branşta yapılacak yarışmalarda illerini şampiyon tamamlayan takımlar, gruplara katılım hakkı elde edecek. Detaylı bilgi için Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün internet adresi ve kurum telefonundan bilgi alınabilecek. - DENİZLİ