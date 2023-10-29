Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlamaları Erzurum'da yapıldı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde sporcular Erzurum'da buz üzerinde kutlama yaptı. Buz Pateni Federasyonu yönetimi, milli sporcular ve kulüp sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Palandöken ilçesinde bulunan buz pateni sahasında kutladı. Sporcular, dev Türk Bayrağı ile buzda gösteri yaparken hep birlikte İstiklal Marşı'nı söylediler.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde sporcular Erzurum'da buz üzerinde kutlama yaptı.
Buz Pateni Federasyonu yönetimi, milli sporcular ve kulüp sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Palandöken ilçesinde bulunan buz pateni sahasında kutladı. Sporcular, dev Türk Bayrağı ile buzda gösteri yaparken hep birlikte İstiklal Marşı'nı söylediler. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor