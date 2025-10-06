Türkiye, COMEGYM Şampiyonasında 4 Madalya Kazandı
Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (COMEGYM) Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler artistik cimnastikte takımlarda 2 gümüş, bireyselde ise bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak toplamda 4 madalya elde etti. Şampiyona İstanbul'da düzenlendi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 9 ülkeden 29 sporcu katıldı.
COMEGYM Başkanı Sofiane Zahi ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili ve COMEGYM Asbaşkanı İsmail Göktekin'in yerinde takip ettiği organizasyonda milli sporcular, takımlar kategorisinde 2 gümüş, bireyselde ise bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplamda 4 madalyanın sahibi oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Yıldız erkekler takım
1- İtalya
2- Türkiye
3- Cezayir
Yıldız erkekler genel tasnif
1- Andrea Bertasi (İtalya)
2- Mattia Beretta (İtalya)
3- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)
Genç erkekler takım
1- Mısır
2- Türkiye
3- Fas
Genç erkekler genel tasnif
1- Mazen Ali (Mısır)
2- Ege Ertöz (Türkiye)
3- Abdallah Baraka (Mısır)
Organizasyon, yarın bireysel alet finalleriyle sona erecek.