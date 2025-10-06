Türkiye, COMEGYM Şampiyonasında 4 Madalya Kazandı

Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (COMEGYM) Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler artistik cimnastikte takımlarda 2 gümüş, bireyselde ise bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplamda 4 madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 9 ülkeden 29 sporcu katıldı.

COMEGYM Başkanı Sofiane Zahi ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili ve COMEGYM Asbaşkanı İsmail Göktekin'in yerinde takip ettiği organizasyonda milli sporcular, takımlar kategorisinde 2 gümüş, bireyselde ise bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplamda 4 madalyanın sahibi oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Yıldız erkekler takım

1- İtalya

2- Türkiye

3- Cezayir

Yıldız erkekler genel tasnif

1- Andrea Bertasi (İtalya)

2- Mattia Beretta (İtalya)

3- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

Genç erkekler takım

1- Mısır

2- Türkiye

3- Fas

Genç erkekler genel tasnif

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Ege Ertöz (Türkiye)

3- Abdallah Baraka (Mısır)

Organizasyon, yarın bireysel alet finalleriyle sona erecek.