Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Denizli'de yapılacak
Spor Haberleri
Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, 25-30 Nisan'da Denizli'de düzenlenecek.
Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, 25-30 Nisan'da Denizli'de düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonun kayıtlarının tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada müsabakaların minik ve yıldızlar kategorilerinde yapılacağı aktarıldı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor