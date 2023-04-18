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Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Denizli'de yapılacak

Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Denizli'de yapılacak

Spor Haberleri

Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, 25-30 Nisan'da Denizli'de düzenlenecek.

Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, 25-30 Nisan'da Denizli'de düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonun kayıtlarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada müsabakaların minik ve yıldızlar kategorilerinde yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Recep Yazıcıoğlu Denizli Türkiye Spor Haberler

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