Türkiye-Çin voleybol maçında Doğu Türkistan bayrağı dalgalandı - Haberler

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Türkiye-Çin voleybol maçında Doğu Türkistan bayrağı dalgalandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye-Çin voleybol maçında Doğu Türkistan bayrağı dalgalandı

FIVB Milletler Ligi'nde oynanan Türkiye-Çin karşılaşmasında taraftarlar Doğu Türkistan bayrağı dalgalandırdı.

FIVB Milletler Ligi'nde oynanan Türkiye-Çin karşılaşmasında taraftarlar Doğu Türkistan bayrağı dalgalandırdı.

Ankara'da oynanan FIVB Milletler Ligi'nin 9'uncu maçında ev sahibi Türkiye, rakibi Çin'i konuk etti. Maçın ikinci setinde bir grup taraftar ise Çin'i protesto etmek için Doğu Türkistan bayrağı açtı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Doğu Türkistan Türkiye Ankara Spor Haberler

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