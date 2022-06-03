Türkiye-Çin voleybol maçında Doğu Türkistan bayrağı dalgalandı - Haberler

Türkiye-Çin voleybol maçında Doğu Türkistan bayrağı dalgalandı FIVB Milletler Ligi'nde oynanan Türkiye-Çin karşılaşmasında taraftarlar Doğu Türkistan bayrağı dalgalandırdı. FIVB Milletler Ligi'nde oynanan Türkiye-Çin karşılaşmasında taraftarlar Doğu Türkistan bayrağı dalgalandırdı. Ankara'da oynanan FIVB Milletler Ligi'nin 9'uncu maçında ev sahibi Türkiye, rakibi Çin'i konuk etti. Maçın ikinci setinde bir grup taraftar ise Çin'i protesto etmek için Doğu Türkistan bayrağı açtı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Spor Çin Halk Cumhuriyeti Doğu Türkistan Türkiye Ankara Spor Haberler

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