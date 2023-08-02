Türkiye, Çin'deki Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 5 madalya kazandı

Çin'de devam eden 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın beşinci gününde milli sporcular, 5 madalya elde etti. Tekvando, atletizm ve wushu branşlarında Türk sporcular başarılı performans sergiledi.

Çin'de devam eden 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın beşinci gününde milli sporcular, 5 madalya elde etti.

Chengdu kentindeki organizasyonda tekvando branşında Emre Kutalmış Ateşli erkekler +87 kiloda altın, Esra Akbulak ise kadınlar +73 kiloda bronz madalya aldı.

Atletizmde erkekler 10 bin metrede Sezgin Ataç gümüş madalya kazanırken, wushu branşında Hayriye Türksoy kadınlar 52 kilo, Nusret Kayhan Altunkaya da erkekler 70 kiloda üçüncü oldu.

Böylece organizasyonda Türkiye 1 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 12 madalyaya ulaştı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.