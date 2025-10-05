Türkiye Cimnastik Takımı COMEGYM Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (COMEGYM) Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, kadınlar artistik cimnastikte takımlarda 2 gümüş, toplamda ise 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 11 ülkeden 39 sporcu katıldı.

Organizasyonu Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, COMEGYM Başkanı Sofiane Zahi, COMEGYM Asbaşkanı ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin de takip etti.

Kadınlar artistik cimnastik müsabakalarında Türkiye, yıldız kadınlar takım ve genç kadınlar takım kategorilerinde gümüş madalya kazandı.

Genç kadınlar genel tasnifte İnci Kaleköylüoğlu gümüş madalya elde ederken, yıldız kadınlar genel tasnifte ise Gülcenaz Gülen bronz madalyaya uzandı.

Şampiyona, 7 Ekim Salı gününe kadar İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde devam edecek.