Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Türkiye Cimnastik Federasyonu Şampiyonaları Antalya'da Sona Erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cimnastik Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan kadınlar artistik ve ritmik Türkiye şampiyonaları, Antalya'da sona erdi.

İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonalarda, artistik branşında yıldız, genç ve büyüklerde 19 kulüpten 81 sporcu, ritmik branşında da yıldızlarda 34 kulüpten 134 sporcu kategorilerinde en yüksek puanı almak için performans sergiledi.

Sporcular, artistik branşında atlama masası, kız paraleli, denge ve yerde, ritmik branşında ise top ve kurdele aletlerinde mücadele etti.

Finallerle sona eren organizasyonda, dereceye girenler şöyle:

Takım:

1 - Antalya Spor Kulübü (Antalya)

2 - Şavkar C.S.K. (İzmir)

3 - Ankara Ritmik JSK (Ankara)

Genç-Büyük Yer Aleti:

1 - Derin Tanrıyaşükür (İBB Spor Kulübü)

2 - Bilge Tarhan (Bolu CSK)

3 - İrem Karabalık (Şavkar CSK)

Genç-Büyük Denge Aleti:

1 - Atiye Berra Karademir (Bolu CSK)

2 - Derin Tanrıyaşükür (İBB Spor Kulübü)

3 - İnci Kaleköylüoğlu (İBB Spor Kulübü)

Genç-Büyük Asimetrik Paralel:

1 - İlayda Şahin (Başarı Derya Öner GSK)

2 - İnci Kaleköylüoğlu (İBB Spor Kulübü)

3 - Zeynep Kurtuluş (Şavkar CSK)

Genç-Büyük Atlama Masası:

1 - Atiye Berra Karademir (Bolu CSK)

2 - Bilge Tarhan (Bolu CSK)

3 - Beren Bay (Başkent Akademi CSK)

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Antalya Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'nun hastalığı nedir, son durumu ne? SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ? 7 Nisan GS-FB derbisi neden iptal edildi? Süper Kupa maçı ne zaman olacak? Fenerbahçe neden sahadan çekildi? Süper Kupa maçı tatil edildi mi? GS-FB derbisi neden iptal oldu? SÜPER KUPA MAÇI İPTAL Mİ? 7 Nisan Süper Kupa maçı yarıda mı kaldı? Süper Kupa derbi maçı neden iptal edildi? Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? Kirli Sepeti neden yok? Fenerbahçe sahaya çıkacak mı? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçını hangi kanal veriyor? Fener-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta 2024? Zonguldak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yozgat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yalova bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Uşak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Tunceli bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Tokat Bayram namazı saat kaçta 2024? Tokat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Teşkilat 102. bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title