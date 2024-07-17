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Türkiye Cimnastik Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Antalya'da tanıtım toplantısı gerçekleştirdi

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Türkiye Cimnastik Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Antalya'da tanıtım toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan federasyon başkanı ve milli sporcular, olimpiyatlarda başarıya inandıklarını ve madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Antalya'da tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Asbaşkanı ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, milli sporcular Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ile Emre Dodanlı hazır bulundu.

Suat Çelen, burada yaptığı konuşmada, "Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'mızın olimpiyatlara takım halinde katılma başarısı ülkemizin spor tarihinde yerini alacak, gelecekteki sporculara da örnek olacaktır. Bu başarı sadece sporcuların azmi, kararlılığı sayesinde değil, teknik ekibin, yönetim kurulunun ve ailelerinin çalışmaları sayesinde gerçekleşmiştir." dedi.

Türk sporunun dünyada önemli bir yer edindiğini dile getiren Çelen, Türkiye'nin olimpiyatlarda 102 sporcuyla yer alacağını hatırlattı.

Tokyo 2020'de kaçırılan madalyaları Paris'te almak istediklerini aktaran Çelen, bunu başarabilecek kapasitede olduklarını kaydetti.

Türk cimnastiğinde hedefin her müsabakada altın madalya olduğunu anlatan Çelen, "Amacımız, olimpiyatlarda Ferhat Arıcan'ın daha önce aldığı bronz madalyayı gümüşe ve altına taşımaktır. Hedefimiz bu. Bu sporcuların hepsi madalyalı isimlerdir. Takım kotası almak, dünyanın en iyi 12 ülkesi arasına girmek büyük başarıdır. Tüm dünya bize gıptayla bakıyor. Bütün sporcuların aletlerinde final şansı var. Hepsi madalyanın aday sporcusudur." diye konuştu.

Göktekin: "Hepsine güveniyorum"

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, bu ekibin başında olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Bu takımla güzel başarılar elde edeceklerine inandığını anlatan Göktekin, "Sonuç ne olursa olsun sporcularımızla her zaman gurur duyacağız. Hepsine güveniyorum. Gücümüz yettiği kadar Türk cimnastiğine hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sporcular başarıya inanıyor

Organizasyonda madalya mücadelesi verecek sporculardan Ferhat Arıcan, takım halinde ilk defa olimpiyatlara gitmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Türk cimnastik tarihini değiştiren bir başarıya imza attıklarını dile getiren Arıcan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin cimnastik ülkesi olması yolunda önemli bir adım attık. Bakanlığımızın, federasyonumuzun desteğini hep arkamızda hissettik. İyi bir yönetim, iyi bir sistemle beraber iyi bir jenerasyonuz. Takım olarak elimizden geleni yapıp, madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz. Bayrağımızı, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, Paris'ten başarılarla döneceğiz."

Milli sporcu İbrahim Çolak, olimpiyatlar için çok emek verdiklerini aktararak, "Emeklerimizin karşılığını alacağımıza, güzel bir olimpiyat geçireceğimize inanıyordum. Türk cimnastiği olarak tarihi başarılara imza attık. Olimpiyatlardan da ekip olarak çok güzel sonuçlarla döneceğiz." şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlı sporcu Ahmet Önder, sistemli bir programın parçası olarak olimpiyatlara katılmayı hak ettiklerini, bu başarının şans değil, çalışmanın, adanmışlığın sonucu olduğunu vurguladı.

Milli sporculardan Adem Asil, olimpiyatta en iyisini yaparak Türkiye'ye madalya kazandırmak istediklerini kaydederken, Emre Dodanlı ise takım olarak madalya almak ve Türk cimnastik tarihine adlarını yazdırmak istediklerini dile getirdi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da Türk cimnastiği için Paris 2024 Olimpiyatları'nın çok önemli olduğunu ifade etti.

Toplantıda ayrıca, milli sporcuların ailelerinin video mesajları yayınlandı. Videoları izleyen sporcular, duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

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