Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş'ın Son Yolculuğu

Hayatını kaybeden Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle dün 57 yaşında vefat eden Çatalbaş için Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Yönetim Kurulu Üyeleri, Artistik Cimnastik Milli Takımı, sporcular ve sevenleri katıldı.

Suat Çelen, burada yaptığı konuşmada, Çatalbaş'ı çocukluğundan beri tanıdığını, kendisinin adı gibi "Derviş" olduğunu ve herkesin kendisini çok sevdiğini söyledi.

Çelen, Çatalbaş'ın herkeste çok güzel anılar bıraktığını belirterek, "Allah mekanını cennet eylesin. Allah hepimize doğumla ölüm arasında böyle hoş bir sada bırakmayı nasip etsin. Hepimizin kalbinde büyük yer etti. Buraya her geldiğimde onu görüyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya da Çatalbaş ile yaklaşık 10 yıldır mesai arkadaşlığı yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Hayat doğumla ölüm arasında geçen çok kısa bir dönem. Derviş Bey, çok çalışkan ancak çalıştığını hiç göstermeyen, sessiz sakin birisiydi. Ben ondan yaşça büyük olmama rağmen kendisinden çok şey öğrendim. Her dinde iyi insan olmak temel prensiptir. Kendisi çok iyi bir insandı. Allah ondan razı olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Konuşmaların ve yapılan duanın ardından Derviş Çatalbaş'ın Türk bayrağı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu bayrağına sarılı tabutu, sevenlerinin omzunda cenaze aracına taşındı.

Ali Osman Aydın Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çatalbaş'ın naaşı, Avrupa Yakası Sanayi Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.