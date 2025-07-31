Türkiye, Çeyrek Finalde İspanya'ya Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Erkekler 18 Yaş Altı Basketbol Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, İspanya'ya 77-54 mağlup oldu. Milliler, yarı final şansını yitirdi ve 5-8'incilik klasman maçına yükselecek.

FIBA Erkekler 18 Yaş Altı Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde İspanya'ya 77-54 mağlup oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Belgrad Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlılar, ilk çeyreği 12-9 geride tamamladı. Milliler, soyunma odasına 13 sayı (34-21) geride girdi.

İspanya karşısında üçüncü periyodu 59-33 geride tamamlayan genç milli takım, müsabakadan da 77-54 mağlup ayrıldı.

İspanya karşısında milli takımda Yücel Çağın Başaran 14, Ahmet Berkay Gönül 12 sayı kaydetti.

Organizasyonda yarı final oynama şansını kaybeden ay-yıldızlı takım, 5-8'incilik klasman maçına çıkacak. Milliler, İtalya-Sırbistan maçının mağlubu ile 2 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver

Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı

Yataş'ta grev patladı! Şirketten ilk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.