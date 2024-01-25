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Türkiye, CEV 20 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde yarı finale yükseldi

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Türkiye, CEV 20 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur A Grubu'ndaki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli takım, yarı finalde B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takım ile karşılaşacak.

Türkiye, CEV 20 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur A Grubu'ndaki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında Kosova'yı 9-25, 14-25, 9-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla grubunu namağlup lider tamamlayan milliler, yarı finalde yarın B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takım ile karşılaşacak.

2024 CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. turunda şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA / Spor

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